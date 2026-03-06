自民党はきょう、政府のインテリジェンス機能の強化に向けた「国家情報会議」の創設を柱とする法案を了承しました。政府は来週中にも法案を閣議決定し、いまの国会に提出する方針です。大野敬太郎 インテリジェンス戦略本部長代理「インテリジェンス能力というのはまさに自由民主党としてなくてはならないパーツでありますので、きょう、それがまさに一段階目のきっかけとなる」自民党はきょう午前、インテリジェンス戦略本部