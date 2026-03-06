対戦格闘ゲーム『ストリートファイター』を原作とする実写映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』が、10月16日に全世界同時公開されることが発表された。あわせて日本版特報映像が解禁となり、全17枚のキャラクターポスターも公開されると、ネット上で話題になっている。【写真】似てる？春麗＆キャミィたち17人『ストリートファイター』実写ビジュアルゲーム『ストリートファイター』シリーズは、1987年に業務用ゲー