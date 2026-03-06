Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス＝25）が、韓仏国交樹立140周年名誉アンバサダーに任命された。在韓フランス大使館は5日、ソウル市内で会見を開き「Stray KidsメンバーのFelixと俳優ジョン・ジヒョンを、フランス・韓国国交140周年記念の名誉アンバサダーに任命した」と発表した。その理由として「FelixはEtray Kidsのメンバーとして、グローバル音楽市場で強大な影響力を発揮し、フランスをはじめヨーロッパ全