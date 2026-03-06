アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃は6日も続いています。攻撃の応酬が続く中、イランの隣国アゼルバイジャンにも無人機が飛来していて、戦火が及んだ周辺国は13か国に増えました。イスラエル軍はさきほど、イランの首都テヘランへの大規模攻撃を開始したと発表しました。イラン国内の死者はこれまでに1230人に上っています。アメリカ中央軍の司令官は5日、過去72時間でテヘラン周辺などおよそ200の目標を攻撃し、イラン側