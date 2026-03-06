東京証券取引所6日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が方向感を欠く展開となった。朝方は中東情勢への警戒感から売り注文が膨らみ、下げ幅は一時は700円を超え、節目の5万5000円を割った。売り一巡後は割安感がある銘柄が買われ、プラス圏に転じた。午前終値は前日終値比211円98銭高の5万5490円04銭。東証株価指数（TOPIX）は3.13ポイント高の3705.80。最近下落が目立っていたソフトウエア関連銘柄が大きく値上が