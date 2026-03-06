東京高裁が旧統一教会に解散を命じたのは4日のことだった。昨年3月、東京地裁は教団が信者に巨額の献金を強いているとして文部科学省が解散命令を請求したことを受け、教団の解散を命じた。これに対して教団は即時抗告していたが、東京高裁は、地裁の決定を支持し、「信者らによる不法行為を防止するための実効性のある手段は解散以外に見当たらない」として、解散を命じた。 今後、教団の財産などを処分する「清算手続き」が本格