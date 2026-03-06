【ニューヨーク＝木瀬武】日本生命保険の米国法人が、米連邦地裁に米オープンＡＩを提訴したことがわかった。対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」が弁護士資格を持たずに法的助言を行ったとして、法律業務を停止するとともに、１０３０万ドル（約１６億円）の損害賠償を求めている。米中西部イリノイ州の連邦地裁に４日付で提出された訴状によると、日本生命は障害保険の元受給者と給付を巡って訴訟となり、い