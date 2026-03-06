5月5日の端午の節句に向けて、県内で、五月人形の商戦が始まりました。射水市手崎のたいこう人形では、男の子の誕生を祝い、健やかな成長と幸せを願って、5月5日の端午の節句に飾られる五月人形を展示販売しています。店によりますと、近年は住宅事情を反映して、明るい色合いやコンパクトなものが好まれる傾向があり、また小さくても手仕事の技がふんだんに施されているものも人気があるということです。店では、新作やオリジナル