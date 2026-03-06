昨年度、県内の児童相談所が対応した児童虐待の件数は、前の年度から100件以上減少したことが分かりました。県によりますと、昨年度、県内2か所の児童相談所が対応した児童虐待の件数は923件で、過去2番目に多かった前の年度から100件以上減少しました。このうち、言葉による脅しや「面前DV」などの「心理的虐待」が609件と、全体の約7割を占めています。県は対策の１つとして去年4月、富山駅南口の複合施設内に「県こども総合サポ