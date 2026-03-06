元テレビ東京アナウンサー池谷実悠さん（29）が6日、インスタグラムを更新。中国のSNSやライブ配信で流行中のワンホン（網紅）メーク動画を公開した。池谷さんは現在、中国の大学院に留学中。「最近の流行りで、開封で友達がプレゼントしてくれたワンホンメイク体験が蘇った一度妖怪に変わってから人間に戻るスタイルなの強すぎて好」とつづり、メーク動画を公開。動画冒頭、いきなり顔を白塗りにされ「開始5秒でぬりかべに