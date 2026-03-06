世界遺産「佐渡島の金山」で発見された酵母を使った新しい日本酒が完成しました。佐渡市の5つの酒蔵は島ならではの酒をつくろうと3年前から天然酵母を探していました。植物など50か所以上のサンプルを採取した結果、「佐渡島の金山」のシンボル「道遊の割戸」に積もった落ち葉から酵母が見つかりました。この酵母を使って仕込んだ酒「佐渡五醸」。味わいなどが異なるそれぞれの蔵の個性が出た5種類の日本酒が完成したといいます。