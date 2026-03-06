バイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインは、6日(現地時間)に行われるブンデスリーガ第25節ボルシアMG戦には出場しないようだ。バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督が5日に行われた記者会見で明らかにしたところによれば、ケインはふくらはぎを負傷したようだ。「カリー・ケインは明日の試合には出場しない。なぜなら彼はふくらはぎを打撲し、まだ回復していないからだ」(ドイツ紙『Sport Bild』より)もっとも、ケインの怪我は重