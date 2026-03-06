アーセナルの主将でもあるMFマルティン・ウーデゴーとクラブとの新契約交渉が開始されたかもしれない。『TEAMtalk』によると、クラブは現在2028年までとなっているウーデゴーとの契約を延長したいと考えているという。ウーデゴーは今季、負傷に悩まされており、出場しては負傷を繰り返している。にもかかわらず、ミケル・アルテタ監督は同選手を全面的に信頼しており、放出する気はないと報じられている。ウーデゴーには移籍の噂が