第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドが5日開幕し、東京ドームで行われるプールCでは世界ランキング2位の台湾と11位のオーストラリアによる開幕戦が行われた。試合の結果オーストラリアが台湾を3−0下すという波乱が起きた。台湾は2年前のプレミア12の覇者で上位進出が期待されている強豪だ。今回のメンバーは台湾国内組だけではなく、NPB組やMLBのマイナー組も入った強力な顔ぶれとなっており、24年大会