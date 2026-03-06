トッテナムはプレミアリーグ第29節でクリスタル・パレスと対戦、1-3とまたしても敗れた。34分にアーチー・グレイのクロスをドミニク・ソランケがきれいに決めて先制するが、直後にミッキー・ファン・デ・フェンがペナルティエリアに抜け出したイスマイラ・サールを引き倒してしまい、退場に。PKで同点とされた後は前半ATに一気に逆転され、ハーフタイムを迎えたときにはスタジアムは空席だらけとなっていた。結局、チームはそのま