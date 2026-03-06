これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越にナダレ注意報が発表されています。 積雪の多い地域ではナダレに注意してください。 ◆6日(金)これからの天気 広く日が差しますが、次第に雲が増えるでしょう。 夜遅くは上越や佐渡で雨が降り、カミナリを伴うこともありそうです。 中越や下越でも、山沿いを中心に雨や雷雨のところがありそうです。 降水確率は、午後6時以降は各地とも30%以上となって