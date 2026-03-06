人気の台湾チアが来日し、日本のファンも歓喜(C)産経新聞社台湾プロ野球の中信兄弟でチアリーダーを務めるニコルが自身のインスタグラムを更新し、東京ドームで行われるWBC1次ラウンドへの意気込みを投稿している。【写真】「東京ドーム、いざ出陣！！！」人気台湾チアのニコルが熱い投稿二コルはインスタで「この熱い鼓動を東京へ持っていく 全力の叫びを台湾代表に届けよう！ 胸に刻まれた『TEAM TAIWAN』のために 東京ドー