Ｗ杯３大会に出場したＭＦ本田圭佑が６日、都内で会見し、自身が創業したベンチャーキャピタル「Ｘ＆ＫＳＫ」がグラミー賞受賞の世界的アーティスト・ＳｔｅｖｅＡｏｋｉ（スティーブ・アオキ）氏の新ファンド「ＡｏｋｉＬａｂｓＩＩ，ＬＰ」と提携すると発表した。＊＊＊会見の終盤、本田が有名人の投資について「僕なりの考えを」と熱弁した。本田は「投資を１０年間やってきて感じること」として、有名人