ＪＲＡは６日、遠藤汰月騎手＝美浦・伊藤伸一厩舎＝を３月５日、６日、９日、１０日の４日間、騎乗を停止すると発表した。同騎手は４日の笠松９Ｒで、ノボリフジ（牡３歳、美浦・伊藤伸一厩舎、父ミッキーグローリー）に騎乗した際、発走後まもなく外側に斜行したことについて、笠松競馬裁決委員より５日、６日、９日、１０日の４日間の騎乗停止処分を受けた。今回の措置は、日本中央競馬会競馬施行規程第１４７条第１７号の