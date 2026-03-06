◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾−日本（６日・東京ドーム）大会連覇を目指す侍ジャパンがいよいよ初戦を迎える。台湾戦はプロが参加するようになってから２４年途中まで７戦全勝だったが、同年プレミア１２の決勝では０−４で完敗を喫した。世界ランキングは日本が１位で台湾が２位。いきなりの難敵となる。１次ラウンド初戦となる日本に対し、台湾は５日に初戦を行っており２戦目となる。試合勘では台湾有利とも言えるが、