２３年のＮＨＫマイルＣの覇者シャンパンカラー（牡６歳、美浦・田中剛厩舎、父ドゥラメンテ）は、引き続き岩田康誠騎手で読売マイラーズＣ（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル）を予定する。前走の中山記念は課題のスタートこそ決まったが、大外枠が響いて１０着。ただ、マイル戦だった２走前の東京新聞杯は、ゴール前の伸びが目立つ４着で見せ場をつくっていた。Ｇ１を制した得意の距離で改めて復活Ｖを狙う。