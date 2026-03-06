政府は、6日の閣議で、災害対策の司令塔となる「防災庁」を創設する法案を決定した。閣議決定された設置法案では、防災庁は内閣総理大臣がトップで、事務を統括する防災大臣を設置するとしている。防災庁は、「徹底した事前防災」と「災害時の対応から復旧・復興までの一貫した災害対応」の司令塔となる。防災大臣には、関係省庁の取り組みが不十分な場合に対応を求める「勧告権」が与えられ、勧告を受けた省庁は尊重する義務を負