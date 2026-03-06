アメリカのトランプ大統領は世界各国の大使館などに勤務するイランの外交官に亡命を促し、アメリカに協力するよう呼びかけました。トランプ大統領「我々は世界各地にいるイランの外交官に対し、亡命を申請し、大きな可能性を秘めた“新しくより良いイラン”を築くため協力するよう呼びかける」トランプ大統領は5日、「長年の歳月を経てようやく祖国を取り戻すチャンスが巡ってきた」などと語ったうえで、イランの外交官らに協力を