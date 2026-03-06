モロッコ代表を率いるワリド・レグラギ監督が5日、会見を通して辞任を発表した。現地メディア『Le360』が会見の様子を伝えている。モロッコ代表はFIFAワールドカップカタール2022において、アフリカ勢初となるベスト4入りを達成。当時のチームは、大会直前まではヴァイッド・ハリルホジッチ氏に率いられていたものの、大会直前に同氏が解任され、レグラギ監督を招へい。同監督の下、前回大会は準決勝進出を果たしていた。FIF