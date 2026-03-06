上野賢一郎厚生労働相は6日の記者会見で、市販薬と効能などが似た「OTC類似薬」の見直しにより、公的医療保険の加入者1人当たりの社会保険料を年間約400円減らせるとの試算を明らかにした。見直しは、患者に処方された薬剤費の25％を追加負担として求める内容。政府は来週にも関連法改正案を閣議決定する方針で、来年3月からの導入を目指す。患者の自己負担が上がることで、公的医療保険からの給付が減り、保険料引き下げに