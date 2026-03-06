北海道コンサドーレ札幌は6日、シエラレオネ代表FWアマドゥ・バカヨコが家庭の事情により一時帰国することをクラブ公式サイト上で発表した。バカヨコは、1996年1月1日生まれの30歳。シエラレオネで生を受けたが、プロキャリアのほとんどを移住先のイングランドで過ごした。2024年7月には、フォレストグリーン・ローヴァーズから札幌にフリー移籍で加入。2025シーズンは公式戦33試合に出場して7ゴール1アシストをマークした。