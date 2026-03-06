中東情勢の緊迫化を受け、政府は日本人の希望者を対象にオマーンから成田空港へ向かうチャーター機を運航する予定です。5日夜、イラン攻撃後初めてUAE（アラブ首長国連邦）のドバイから退避する日本人などを乗せたエミレーツ航空の飛行機が羽田空港に到着しました。ドバイ在住の人は「あらゆるチケットを取って、キャンセルになっては取ってっていう」「身の危険を初めて大きく感じた。一刻も早く出ないとって」と語りました。航空