アメリカのトランプ大統領は5日、イランの新しい指導者の選定に自らが関与していく考えを明らかにしました。中継です。軍事作戦の目標にイランの体制転換は含まれないと軌道修正していたトランプ大統領ですが、後継者選びに介入する考えを示し出口戦略が定まっていないことが改めて浮き彫りとなりました。トランプ大統領「（イランが）取引の方法を電話で問い合わせてきた。私は『少し遅かった、今我々は戦いたいと思っている』と