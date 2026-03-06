石川に伝わる伝統工芸「九谷焼」の展覧会が、6日から石川県立美術館で始まりました。この展覧会は、九谷焼の技術の向上や後継者の育成などを目的に、技術保存会が毎年開いているものです。会場には、若手からベテラン作家まで合わせて約90点が展示されています。今回、大賞に選ばれたのは、金沢美術工芸大学出身の作家、佐合道子さんが手掛けた「ひかり、にほいゆく」。 皿をベースに、オブジェへに昇華させた独特のカタ