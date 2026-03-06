キアヌ・リーブス主演、『デッドプール』のティム・ミラー監督によるSFサメ映画が撮影に入ったことが明らかになった。米が報じている。 2025年秋、ワーナー・ブラザースが本作を買収した際には『』と題されていたが、現在は「タイトル未定のティム・ミラー＆キアヌ・リーブス映画」と称されている。 水をテーマにした本作は現在、ドミニカ共和国で撮影が行われており、海