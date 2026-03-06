埼玉県に住む70代の女性から現金約50万円をだまし取ったとして、航空自衛隊小松基地に所属する30代の自衛官の男が逮捕されました。電子計算機使用詐欺などの疑いで逮捕されたのは、航空自衛隊小松基地に所属する30歳の自衛官です。この容疑者は去年9月、複数人と共謀し、埼玉県入間市に住む70代の女性に対し、市役所職員を名乗り「厚生年金の戻りがあります」などとうその電話をかけ、指定の口座に現金を振り込むよう要求。その後