【モデルプレス＝2026/03/06】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の月足天音が3月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。結婚を発表したももいろクローバーZの佐々木彩夏への思いを投稿した。【写真】ふるっぱーメンバーが憧れる29歳アイドル◆月足天音、“推し”佐々木彩夏の結婚発表に思い綴るかねてから佐々木のファンを公言している月足は、同日に佐々木がInstagramで結婚を発表したのを受け「あーりんさんの幸せが俺の幸せえええ