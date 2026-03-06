【モデルプレス＝2026/03/06】フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（毎週月曜〜金曜／あさ8時14分〜）が3月末をもって終了することがわかった。2026年3月6日、同番組の生放送中に発表された。【写真】3月末から日曜朝の顔務める36歳人気芸人◆「サン！シャイン」3月末で終了番組終盤、同番組のメインキャスターを務める谷原章介は「3月29日、新しい番組『SUNDAYブレイク』がスタートいたします。私、谷原とオズワルド伊藤さん