キンレイは3月5日から、「お水がいらないプレミアム 中華蕎麦とみ田濃厚豚骨魚介らぁめん」を全国で新発売する。千葉県松戸市の名店･中華蕎麦とみ田の監修商品で、本店さながらの濃厚な豚骨スープや風味豊かなもっちりとした太麺が楽しめる。規格は474gで、価格はオープン。同日、TOKYO TORCH 常盤橋タワー(東京都千代田区)にて、新商品発表会を実施した。同会にはキンレイから企画部の大倉孝志氏が登壇し、プレミアムラインの発売