先月27日夜、名古屋市内の路上で男2人に現金26万円を奪われたという男性からの被害申告が嘘だったことがわかりました。 警察によりますと37歳の男性は先月27日午後9時20分ごろ、名古屋市熱田区の路上で男2人に拳銃のようなものを突きつけられ現金26万円が入った封筒を奪われたと話していました。 警察は強盗事件として調べていましたが、付近の防犯カメラなどに犯行の様子が写っておらず、男性から話を聞いたところ「嘘でした」