かつて国民的女優と呼ばれた故チェ・ジンシルさんの遺産をめぐる憶測が再び広がっているなか、遺産について家族側の説明が公開された。最近、娘でインフルエンサーのチェ・ジュンヒが、日本で撮影した“ウエディング写真”をめぐって議論を呼んだこともあり、家族と遺産への関心が再燃している。【写真】チェ・ジュンヒ、日本の水子地蔵前でウエディング写真3月5日、YouTubeチャンネル「芸能裏統領イ・ジンホ」には、「衝撃単独！