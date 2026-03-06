サッポロビールは、ヱビスビール×矢沢あい 共創企画として「門出を彩るヱビスの美人画展」を3月4日から4月13日まで、YEBISU BREWERY TOKYO(東京都渋谷区恵比寿4-20-1)開催している。入場無料、平日12〜20時、土日祝11〜19時。3月3日に内覧会を実施した。【画像一覧はこちら】矢沢あい氏描き下ろしデザインのコラボレーション限定オリジナルグッズ・会場風景を見る冒頭、マーケティング本部ビール&RTD事業部ヱビスブランドグル