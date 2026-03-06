【仮面ライダーゼッツ新商品】 3月6日 予約開始 バンダイは、「仮面ライダーゼッツ」の最新おもちゃ情報を3月6日に公開した。 今回発表されたのは「仮面ライダーアクションフィギュア 仮面ライダーゼッツ オルデルム」、「カプセムドロッパーキット」、「ライダーヒーローシリーズ 仮面ライダーゼッツ オルデルム」の3商品。そ