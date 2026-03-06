高知県内の13歳未満の少女をわいせつ目的で誘拐しみだらな行為をした疑いで、中村警察署は3月5日夜、高知県四万十市の団体職員の男を逮捕しました。わいせつ誘拐と不同意性交などの疑いで逮捕されたのは、四万十市中村東町の団体職員・久保浩明容疑者（39）です。中村署によりますと、久保容疑者は5日午前2時20分頃から午前3時30分頃までの間、県内の13歳未満の少女をわいせつ目的で誘拐し、久保容疑者の自宅に誘い込んでみだらな