2026年2月期の軽自動車新車販売の車名別ランキング全国軽自動車協会連合会は、2026年2月期における軽自動車新車販売の車名別ランキングを発表した。【画像】昨年9月に電気自動車『N one e:』を販売開始！『ホンダN one』全45枚2026年2月期軽自動車通称名別新車販売トップ101位ホンダNボックス：1万8507台2位スズキ・スペーシア：1万4441台3位ダイハツ・ムーヴ：1万1400台4位ダイハツ・タント：1万1221台5位日産ルー