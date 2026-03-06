大田区やその周辺では、弁護士に法的トラブルを無料相談できる窓口があります 弁護士は、法律問題の予防や解決を手助けしてくれる専門家です。大田区やその近隣エリアでは、法律事務所だけではなく、弁護士会や大田区役所、法テラスといった公的機関でも弁護士への無料相談が可能です。弁護士に相談すれば「抱えている問題点を明確にできる」「トラブルの早期解決が期待できる」といったメリットがあります。ただし、無料相談は1