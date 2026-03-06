【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は５日、米軍とイスラエル軍が殺害したイラン最高指導者アリ・ハメネイ師の後継に次男が浮上していることに関し「受け入れられない」と述べた。次期指導者の選定に「関与する」と明言し、停戦後にイランの統治に関わることを示唆した。米ニュースサイト・アクシオスやロイター通信のインタビューで語った。次男はイスラム法学者のモジタバ・ハメネイ師。トランプ氏は、モジタバ師