嵐の二宮和也（42）が6日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にVTR出演。スタジオにゲスト出演した俳優・竹内涼真（32）について語った。親交のある竹内について、二宮は「足回りよく付き合ってくれる印象」とひと言。「それこそ“明日バーベキューでもやるか”ってなって、そのまま泊まりで行ったりとか」と距離の近さを語った。そして竹内の魅力について聞かれると「やっぱりヤツの人柄じゃないですか？」と告白。自身の