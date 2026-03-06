金子国交相は6日朝の閣議後の会見で、ホルムズ海峡の入り口にあたるオマーン湾に停泊している日本関係船舶に、落下物による損傷が見つかったことを明らかにしました。窓にひびが入るなどしましたが、けが人はなく、船の運航に支障はありません。この船に日本人船員は乗っていないということです。国交省は関係団体に対して、注意を呼びかけています。