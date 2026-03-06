ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手は3月5日、自身のInstagramを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の試合に向けた侍ジャパンの集合写真を公開し、大きな反響を集めています。【写真】日本代表が勢ぞろいした集合ショット日の丸を背に整列した侍ジャパン大谷選手は、東京ドームのグラウンドで撮影された日本代表チームの集合写真を2枚公開。大きな日の丸が映し出されたスクリーンを背景に、選手全員がユニ