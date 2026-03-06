約8000人が犠牲になった名古屋空襲の記憶を風化させないため、横井庄一さんの足跡も交えた平和の銘板が、中川区に設置されました。 【写真を見る】ジャングル潜伏28年 残留日本兵･横井庄一さんの足跡も 約8000人犠牲の名古屋空襲 ｢平和の銘板｣で語り継ぐ 名古屋･中川区 名古屋市が、中川区役所富田支所の敷地に設置した銘板には、名古屋空襲で区内では238人が犠牲になったことが記されています。 ジャングル潜伏28年 残留日本兵