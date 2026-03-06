Photo: ヤマダユウス型 気温変化が激しいこれからの時代、布団だって機能性が嬉しい。子供の頃、季節の変わり目には決まって風邪を引いていました。大人になってからは予防策として、春〜夏、あるいは秋〜冬のようなタイミングはより慎重に過ごすようになりましたね。こうした季節の変わり目の暮らしで特に面倒なのが、お布団です。「いまの布団だと冷えちゃうかな？ あるいは暑すぎない？」