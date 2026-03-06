東京ドームの電光掲示板に表示された英語の警告文、米記者がXで紹介ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のプールCが開催される東京ドームで、海外メディアの記者が日本の“日常”に驚きの声を上げている。米メディア「セントルイス・スポーツ・セントラル」のジョー・ロデリック記者が5日、自身のX（旧ツイッター）を更新。球場の電光掲示板に表示された地震に関する警告文を紹介し、海外ファンから「冷徹すぎる」などと