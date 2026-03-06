福岡県警筑紫野署は6日、筑紫野市石崎2丁目付近の路上で5日午後2時40分ごろ、通行中の小学生女児が見知らぬ男性からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男性は50代、身長160くらい、白髪交じりの短髪、緑色の上着、白色マスクを着用していたという。