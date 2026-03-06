茂木外務大臣は、きょうの衆議院・外務委員会で、現在2人の日本人がイラン当局に拘束されていると明らかにしました。2人とは連絡が取れていて、安全を確認しているということです。茂木大臣は、イラン側に対し、2人の早期解放を強く求めるとともに、本人や家族ら関係者と連絡を取り、邦人保護の観点から、できる限りの支援をおこなうと説明しています。